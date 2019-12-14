В преддверии новогодних праздников многие магазины предлагают украинцам грандиозные скидки. Так и один из столичных супермаркетов не стал исключением. Однако, киевляне были больше шокированы, нежели удивлены такой "приятной" скидкой.

Согласно цене за 2,5 кг картофеля, покупателям предложили "скидку" более 90%. И это несмотря на то, что первая цена на ценнике указана 777 грн. А вот со скидкой вы можете купить картофель "экстра" всего за 55 грн. В сети с шуткой отреагировали на столь "заманчивое" предложение.

Фото: Kyiv LIVE

Ранее мы писали о том, в супермаркете обнаружили необычного "покупателя".