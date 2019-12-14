"Дешевле только даром": скидки в магазинах шокировали украинцев [ Редактировать ]
В преддверии новогодних праздников многие магазины предлагают украинцам грандиозные скидки. Так и один из столичных супермаркетов не стал исключением. Однако, киевляне были больше шокированы, нежели удивлены такой "приятной" скидкой.
Согласно цене за 2,5 кг картофеля, покупателям предложили "скидку" более 90%. И это несмотря на то, что первая цена на ценнике указана 777 грн. А вот со скидкой вы можете купить картофель "экстра" всего за 55 грн. В сети с шуткой отреагировали на столь "заманчивое" предложение.
Фото: Kyiv LIVE
Ранее мы писали о том, в супермаркете обнаружили необычного "покупателя".
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