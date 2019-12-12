В супермаркете Харькова заметили необычного "покупателя" - обезьяну. Об этом сообщают в Facebook.

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Под Харьковом из эко-парка сбежала обезьяна. Она неожиданно забрела в супермаркет. На время поимки обезьяны магазин временно закрывали.

Ранее сообщалось о том, что на украинской границе задержали обезьян