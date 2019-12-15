Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно призналась в романе с известным артистом, взбудоражила фанатов новым фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.

На фото певица запечатлена в пикантной позе. Надето на Тине шелковое платье, а дополняют образ голливудская укладка и яркий макияж.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанатам очень понравилось "свежее" фото артистки. Они подчеркнули, что Тина очень женственна и нежна.

"Королева", "Роскошь", "Тина, какая же вы красотка нежная", "Наша королева", "Как же красиво", "Великолепная", - написали подписчики.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль показала аппетитные формы в белье, а также Джамала восхитила стройной фигурой.