Тина Кароль поразила поклонников чувственным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно призналась в романе с известным артистом, взбудоражила фанатов новым фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.
На фото певица запечатлена в пикантной позе. Надето на Тине шелковое платье, а дополняют образ голливудская укладка и яркий макияж.
Фото: instagram.com/tina_karol
Фанатам очень понравилось "свежее" фото артистки. Они подчеркнули, что Тина очень женственна и нежна.
"Королева", "Роскошь", "Тина, какая же вы красотка нежная", "Наша королева", "Как же красиво", "Великолепная", - написали подписчики.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль показала аппетитные формы в белье, а также Джамала восхитила стройной фигурой.
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