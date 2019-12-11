Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новостью. Артистка восхитила романтическим выступлением с харизматичным исполнителем Даном Баланом, исполнив лирическую композицию "Домой".

Отметим, этой звездной паре давно приписывают отношения. И вот в интервью известной телеведущей Кате Осадчей Балан окончательно расставил все точки над "и".

На вопрос телеведущей об отношениях знаменитостей Кароль засмущалась и ответила: "Па-па-па-пам".

А вот Балан не расстерялся и сказал: "Конечно, это роман. Роман, написанный рукой гения."

А Тина в этот момент расплылась в милой улыбке, не скрывая радости.

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