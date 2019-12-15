Курс доллара: аналитики дали шокирующий прогноз [ Редактировать ]
В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом "РБК-Украина" сообщил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн", - сказал он.
Как отметил аналитик, Нацбанк Украины в очередной раз объяснил причины укрепления гривны, причем, некоторые из хорошо ранее известных факторов утратили свою важность.
По словам регулятора, основными источниками избыточного предложения валюты с октября по текущий момент являются поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний. Приток средств иностранных инвесторов в ОВГЗ продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.
По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,3%.
Ранее мы писали о курсе валют на 16 декабря.
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