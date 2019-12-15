В воскресенье, 15 декабря, в Непале случилось жуткое происшествие. Автобус с индийскими паломниками съехал с шоссе и разбился. В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек и 18 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, автобус, перевозивший 32 пассажира, упал на 70 метров на нижний отрезок извилистой дороги. Пассажиры возвращались из паломничества в индуистский храм, расположенный на высоте почти 4000 метров на холмах района долин Непала.

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"Мы нашли тела 12 пассажиров в результате аварии. Еще двое умерли в больнице", - сообщил сотрудник полиции.

Четверо из погибших были детьми, добавили в полиции.

Около 18 раненых пассажиров были доставлены в больницу, при этом должностному лицу неизвестно, был ли среди них водитель автобуса или скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Причина аварии пока неизвестна, но полиция считает, что ключевым фактором могла стать безрассудная езда по крутой и извилистой дороге.

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