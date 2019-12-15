Под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину [ Редактировать ]
В субботу, 14 декабря, в Киевской области на Бориспольской трассе произошло кровавое ДТП. Так, автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело разорвало на части, передает "Информатор".
По предварительной информации, на линию "102" обратился сам водитель Toyota, который сообщил о том, что сбил человека. На место срочно направили экипаж полиции и медиков. Врачи сразу же констатировали смерть, ведь тело погибшего разорвало на части.
Кроме того, части тела, которые лежали на дороге, растаскивали проезжающие машины. Их разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.
Водитель Toyota рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он ощутил удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло. Там он увидел части тела и сразу же позвонил в полицию.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes, а также в Киеве маршрутка с людьми попала в жуткое ДТП.
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