В жутком ДТП под Черниговом погибли три человека [ Редактировать ]
ДТП под Черниговом, фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В пятницу, 13 декабря, в Черниговской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
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ВАЗ протаранил Renault. В результате происшествия погибли три человека.
Отмечается, что погибшие не были пристегнутыми.
Ранее сообщалось, что в Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами.
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