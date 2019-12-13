В пятницу, 13 декабря, в Черниговской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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ВАЗ протаранил Renault. В результате происшествия погибли три человека.

Отмечается, что погибшие не были пристегнутыми.

Ранее сообщалось, что в Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами.