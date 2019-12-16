Зеленский с супругой прибыли в Азербайджан (фото) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"В рамках визита запланирована встреча главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате. По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ", - говорится в сообщении.
Кроме того, Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
"Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума. Кроме того, Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане", - добавили в пресс-службе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к Роману Зозуле. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.
по теме
Зеленский принял ряд важных кадровых решений
Президент назначил новых глав шести районных государственных администраций
Зеленский едет с визитом в Азербайджан
Так, в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана
Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России
Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект касательно гражданства
Елена Зеленская записала видеообращение на языке жестов
Супруга президента Украины записала видеообращение на языке жестов с пожеланием победы
Украинские музыканты удивили оригинальным исполнением Dance Monkey
Музыканты удивили исполнением популярного хита