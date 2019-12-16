Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"В рамках визита запланирована встреча главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате. По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

"Также президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума. Кроме того, Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане", - добавили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к Роману Зозуле. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.