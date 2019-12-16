Зеленский едет с визитом в Азербайджан [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, когда ждет конца войны на Донбассе.
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