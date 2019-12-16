Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в рамках визита запланированы переговоры Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, когда ждет конца войны на Донбассе.