В Киеве на Столичном шоссе Land Cruiser устроил страшное ДТП [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, на Столичном шоссе возле Чапаевского кладбища случилось ДТП. Известно, что столкнулись три автомобиля. Land Cruiser протаранил Cherry, который вылетел на встречную полосу и там уже влетел в Renault, после чего тот перевернулся, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель Cherry ехал из Киева в сторону тренировочной базы ФК "Динамо". Мужчина сбавил скорость недалеко от светофора, чтобы свернуть налево. В это время в него сзади на полном ходу влетел внедорожник Toyota. Cherry выбросило на встречную полосу, где автомобиль протаранил и перевернул Renault.
Одно авто на боку, второе почти улетело в кювет. Несмотря на это, никто из участников ДТП не пострадал. Водитель Land Cruiser свою вину признал, сказав, что он отвлекся от дороги. На месте работал экипаж патрульной полиции, подробности ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать, а также под Ривне произошла страшная авария с микроавтобусом.
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