На трассе "Киев-Чоп" случилось смертельное ДТП [ Редактировать ]
В воскресенье, 15 декабря, на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, 35-летний житель Львова, совершил наезд на пешехода, также жителя Львова в возрасте 64 года. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes, а также в Киеве маршрутка с людьми попала в жуткое ДТП.
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