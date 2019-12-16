В воскресенье, 15 декабря, на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia, 35-летний житель Львова, совершил наезд на пешехода, также жителя Львова в возрасте 64 года. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes, а также в Киеве маршрутка с людьми попала в жуткое ДТП.