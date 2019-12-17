Люди вышли на митинги/ Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Во вторник, 17 декабря, в 10 областях Украины проходят акции против открытия рынка земли. Об этом сообщает Всеукраинская Аграрная Рада.

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Протестующие вышли на улицы в следующих областях:

Херсонской

Полтавской

Харьковской

Одесской

Кировоградской

Черкасской

Житомирской

Хмельницкой

Ивано-Франковской

Львовской

Киев

Протестующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов".

Основные требования участников акций протеста - запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.

"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.

Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.