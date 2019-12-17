Люди перекрыли дороги в 10 областях Украины [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, в 10 областях Украины проходят акции против открытия рынка земли. Об этом сообщает Всеукраинская Аграрная Рада.
Протестующие вышли на улицы в следующих областях:
- Херсонской
- Полтавской
- Харьковской
- Одесской
- Кировоградской
- Черкасской
- Житомирской
- Хмельницкой
- Ивано-Франковской
- Львовской
- Киев
Протестующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов".
Основные требования участников акций протеста - запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.
"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.
Ранее мы писали о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения.
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