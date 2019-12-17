Во вторник, 17 декабря, в центре Киева проходит как минимум 5 митингов. В связи с этим, в городе усилили меры безопасности, стягивают наряды полиции и Нацгвардии. Об этом пишет "Информатор".

Кроме того, въезд крупногабаритному транспорту в столицу ограничили.

Отряды Нацгвардии и полиции не дают протестующим пронести на территорию палатки. Пришлось применить слезоточивый газ, от которого пострадали более двух десятков человек, в том числе и журналисты.

На акции под правительственный квартал вышли обманутые вкладчики и те, кто требуют создать ТСК по Иловайску.

На Грушевского около гостиницы Киев произошли столкновения Нацкорпуса и полиции. Нацкорпус протестует против рынка земли.

Митинг против закона о рынке земли

С самого утра под Верховной Радой собрались около 2 тысяч человек, выступающих против закона о рынке земли. Один из главных вопросов закона, тревожащий митингующих - могут ли иностранцы покупать украинскую землю.

Митинг не прошел без стычек. Причина драки - полиция не пропускает сельхозтехнику. Правоохранители препятствуют проезду людей на тракторах под Верховную Раду, поэтому люди оставили технику и пошли под здание парламента.

После словесной перепалки кто-то распылил перцовый баллончик, пострадал полицейский. Также сообщается, что еще нескольких полицейских облили зеленкой.

Акция против угрозы свободы слова Также под Радой проходит протест против законопроекта №0931 - "относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации". Этот законопроект усиливает усиливая нормы по противодействию дискриминации. Предварительно, этот законопроект лишает религиозные общины права отказывать, к примеру, в трудоустройстве представителям ЛГБТ. Если простыми словами, речь идет о запрете критики ЛГБТ и так далее.

Митинг "АвтоЕвроСилы"

"Евробляхеры" также вышли на протест. Как сообщил ранее один из организаторов акции Олег Ярошевич, это "последняя акция за "доступную растаможку".

Если президент увидит, как нас много, это и будет последний наш аргумент, чтобы вместо штрафов 170 тысяч гривен новогоднюю ночь получить закон о доступной растаможке.

Однако Комитет по таможенной и налоговой политике вынес негативное решение по поводу нового законопроекта о "Доступной растаможке". Но тем не менее, проект все же может быть выставлен на голосование в Раде. "АвтоЕвроСила" продолжает находится под парламентом и ближе к 13:00 будет стягиваться к сцене, чтобы лично услышать ответ главы комитета Даниила Гетманцева.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева усилили меры безопасности.