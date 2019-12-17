В Киеве поймали преступную банду, которая занималась сутенерством. Был задержан организатор и его помощники. Об этом сообщает пресс-служба столичной Национальной полиции.

Мужчины искали красивых девушек и предлагали "работу".

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"После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину. Организатора "бизнеса" – жителя Винницкой области, 1983 года рождения, задержали. Правоохранители провели пять обысков по местам проживания фигурантов, оказания услуг сексуального характера и в автомобилях организатора, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Николаевом педофил избил и изнасиловал ребенка.