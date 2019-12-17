Земля розсварила й народних депутатів. Заблокована трибуна, зірване пленарне засідання й гучні вимоги до монобільшості. Детальніше про все - далі.

Поки під стінами парламенту бились та пускали сльозогінний газ, у залу Верховної Ради юні скаути вносили Віфліємський вогонь миру. Проте у мирний порядок денний втрутились опозиційні фракції та забажали перерву через ринок землі.

"Щоб зняти з розгляду закони по ринку землі, щоб комітет проводити у відкритому режимі, а не в закритому, як комітет це хоче робити, і щоб по цій дискусії було велике обговорення , як президен Зеленський обіцяв", - говорить Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина".

"Кожен день чуємо різний відсоток концентрації , різна кількість га в руки, різні періоди фінансування, от на момент "вчора"реформи повноцінної великої ми так і не побачили , як вона буде виглядати. Коли вона буде - взагалі можна буде говорити про те, коли виносити в зал", - говорить Юлія Клименко, народний депутат, "Голос".

"Они хотят завтра на комитете не рассматривать правки, что является абсолютным нарушением закона, а потом и в зале, не рассматривая ничего, просто украсть землю и убежать. То, что я сегодня вижу в зале - никакого отношения ни к парламентаризму, ни к демократии не имеет, это захват власти, если они вот так продадут землю - это государственный переворот, в котором купка людей взяла и поменяла все - законы Украины, законы о регламенте, и украла землю", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя".

Та перерва не дала жодних рішень. Повернувшись до зали, спікер розпочав роботу згідно з порядком денним. І перше питання від опозиції - постанова про забезпечення рішень конституційного суду щодо виплат пільг чорнобильцям. Та рада не підтримала це своїми голосами.

"Парламент не підтримав, я маю на увазі "слуг народу", не підтримав постанову по виконанню рішення конституційного суду по відновленню виплат чорнобильцям, інвалідам війни, інвалідам по здоров’ю - це взагалі ганьба , і ганьба цим "слугам народу", тому що вони проігнорували і Конституційний суд, і власних виборців, і люди дивляться на них і думають - кого ми взагалі обирали до парламенту? Вже рішення суду є, виконайте його, дайте виплати", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя".

У монобільшості більш амбітні плани - депутатська недоторканність. "Слуги народу" пропонують забрати у Верховної Ради право вирішувати чи позбавляти депутата імунітету. Аби передати це право виключно генпрокурору.

"Після отримання якоїсь інформації, що той чи інший депутат могли вчинити злочин - генеральний прокурор реєструє провадження в єдиний реєстр, і передає або в НАБУ, або в ДБР за підслідністю. Там слідчі розслідують , якщо їм потрбіно провести обшук - вони не йдуть до депутатів, вони йдуть до суду. Єдине, що таке клопотання підписує генеральний прокурор" ,- говорить Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу".

"Ми вважаємо, що дати такі повноваження величезні генпрокурору, це створює суттєві і політичні, і корупційні ризики, ми проти цього", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

Та до недоторканності не дійшли. Трибуну заблокували одразу після обідньої перерви - спікеру не дали змоги сісти у крісло. Головна вимога - зняти з розгляду законопроект про ринок землі. Його поставили на розгляд у четвер, втім "слуги народу" вирішують що робити із правками, яких понад чотири тисячі. А це довгі місяці розгляду.

"Якщо ми побачимо, що результативного розгляду не буде - то можливо, ми це і не будемо робити, тому що ми працюємо не для того, щоб піаритись на мітингах, ми працюємо, щоб отримувати конкретні результати, і земля - це одна з ключових реформ, вона точно буде доведена до логічного завершення, але в такій процедурі, яка дасть нам гарантований результат", - говорить Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу".

"За нашою інформацією є намагання завтра за процедурою етхоку відхилити всі 4,5 тисячі поправок , внести законопроект про відкриття ринку землі на голосування у Верховну Раду, і брутально , всупереч закону проголосувати. Не йметься їм відкрити ринок землі і продати землю транснаціональні компаніям", - говорить Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".

На заблокованій трибуні спікер і закрив дочасно пленарне засідання, оскільки порозуміння між фракціями немає. Як немає і порозуміння щодо відкриття ринку землі.