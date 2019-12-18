Доторканні, але не для всіх

Доторканні, але не для всіх. Верховна рада ухвалила зміни до законодавства, аби повністю позбавити нардепів імунітету. Але з'ясувалося, що цим голосуванням недоторканність обранців лише посилили.

За складнощами законотворення стежила Ксенія Барвіненко.

Хотіли як краще, а вийшло - як вийшло. Два дні Верховна Рада намагалася розглянути законопроект про недоторканність. І лише сьогодні зміни до законів, які мали б повністю скасувати депутатський імунітет, - нарешті ухвалили.

"Проводити досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих стосовно народного депутата, мають право слідчі НАБУ та центрального апарату ДБР. І лише так. Клопотання про дозвіл на затримання, обшук, застосування негласних слідчих розшукових дій мають бути погоджені генеральним прокурором. Вносити до ЄРДР дані про вчинення депутатом правопорушення має право генеральний прокурор", - заявив Денис Монастирський, народний депутат, "Слуга народу".

Саме пункт про генерального прокурора і збурив депутатів у парламенті. Фактично, від власного бажання генпрокурора залежатимуть тепер розслідування стосовно нардепів.

"Повне повноваження щодо відкриття кримінальних проваджень стосовно народного депутата в руках однієї людини - генерального прокурора - сьогодні генеральний прокурор один, завтра буде інший, післязавтра - третій, але ця ситуація не зміниться. На мою думку, це створює політичні та корупційні ризики", - наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

Та ще й будь-яку справу можна буде легко "розвалити" у суді.

"Оскільки правоохоронні органи, коли починають кримінальне провадження, не знають - чи буде в ньому народний депутат, чи ні, - тобто, всі докази, які будуть зібрані до того, як там з'явиться народний депутат, - в суді не можна буде використовувати. Це дозволить розвалити всі справи по народним депутатам", - застерігає Олександра Устінова, народний депутат, "Голос".

У монобільшості ж нардепам пропонували повірити "у чесне слово". Мовляв, кримінальні правопорушення розслідуватимуть - не зважаючи на партійну приналежність. А от в опозиційних фракціях побоюються, що це може стати методом розправи з політичними опонентами.

"Висловлювати політичну позицію та погляди, важливо щоб його за це не переслідували, враховуючи виключні повноваження прокурора. Ми пропонуємо детально встановити обставини, які має з'ясувати суд при рішенні в обранні запобіжного заходу. Якщо стороною не буде спростовані найменші ознаки, що заявлені в клопотанні, заходи мають на меті політичне переслідування особи чи переслідування за політичною ознакою - суд має відмовити в задоволенні клопотання", - зазначив Микола Княжицький, народний депутат, "Європейська солідарність".

Але зауваження та перестороги підтримки в залі не отримали. І документ, який фактично перетворює генерального прокурора на монополіста депутатського імунітету, - підтримав 291 народний депутат.