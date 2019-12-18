Генассамблея ООН приняла еще одну резолюцию по Крыму [ Редактировать ]
Генассамблея / Фото: LexInform
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины в ООН.
Основные положения:
- требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму;
- осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения Крымская солидарность;
- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;
- требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину;
- осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.
Раньше сообщалось о том, что США согласовали нового посла Украины А также Пристайко назвал дату нового перемирия на Донбассе.
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