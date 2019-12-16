В понедельник, 16 декабря, стало известно, что Украина получила агреман (согласие) на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Об этом сообщает "Униан" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Глава МИД заявил, что с кандидатурой посла определились еще два месяца назад.

"Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что Пристайко назвал дату нового перемирия на Донбассе.