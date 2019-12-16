США согласовали нового посла Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, стало известно, что Украина получила агреман (согласие) на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко. Об этом сообщает "Униан" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Глава МИД заявил, что с кандидатурой посла определились еще два месяца назад.
"Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - сказал Пристайко.
Ранее сообщалось, что Пристайко назвал дату нового перемирия на Донбассе.
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