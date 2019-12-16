Новое перемирие на Донбассе: Пристайко назвал дату [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление. Об этом он пишет "Униан".
Так, он надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.
Пристайко отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений.
Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.
Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
по теме
Жилье для переселенцев: Зеленский анонсировал запуск госпрограммы
Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление
Особый статус Донбасса: в Раде зарегистрировали законопроект
Авторами законопроекта являются председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко
Зеленский рассказал, что будет с законом "о статусе Донбасса"
Президент Украины рассказал о продлении закона "об особом статусе Донбасса"
"Опозиційна платформа - За життя" зареєструвала у Верховній Раді законопроект про соціальний захист жителів окупованих територій - Наталія Королевська
Документ, що гарантує соціальний захист жителів окупованих територій, пенсіонерів і пільговиків отримав підтримку майже всіх фракцій
Выборы на Донбассе: у Зеленского назвали предположительные сроки
В Офисе президента рассказали, когда ожидать выборов на Донбассе