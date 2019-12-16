В понедельник, 16 декабря, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление. Об этом он пишет "Униан".

Так, он надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.

Пристайко отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений.

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Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.

Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.