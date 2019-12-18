Законопроєкт про ринок землі можуть винести на голосування у Верховну Раду

Як щойно стало відомо, законопроєкт про ринок землі можуть винести на голосування у Верховну Раду вже найближчим часом. Попри обіцянки спікера не квапитися з ухваленням реформи, профільний комітет парламенту в ці хвилини взявся за поправки до неї. При чому, за словами нардепа Наталії Королевської, половина поправок узагалі десь "загубилася". А навпроти тих, що лишилися, вже стоять позначки, яку - ухвалити, а яку - відхилити.

В "Опозиційній платформі - За життя" вважають нинішнє засідання комітету нелегітимним і вже готують звернення з цього приводу до ДБР.

"Опозиційна платформа - За життя" підготує звернення до ДБР за фактом фальсифікації. Документ порушує регламент Верховної Ради. Тому ми вимагаємо повернутися до законного русла розгляду цього законопроекту", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".