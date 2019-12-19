На юго-западе Китая в уезде Цзычжун провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2. В результате происшествия пострадали 18 человек, пять из которых находятся в критическом состоянии, сообщает "Корреспондент".

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Пострадавших экстренно госпитализировали, поисково-спасательные операции завершены.

Более 2,4 тысяч человек оказались затронутыми землетрясением, в общей сложности 780 домов были повреждены или разрушены.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение.