При землетрясении в Китае пострадали 18 человек [ Редактировать ]
На юго-западе Китая в уезде Цзычжун провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,2. В результате происшествия пострадали 18 человек, пять из которых находятся в критическом состоянии, сообщает "Корреспондент".
Пострадавших экстренно госпитализировали, поисково-спасательные операции завершены.
Более 2,4 тысяч человек оказались затронутыми землетрясением, в общей сложности 780 домов были повреждены или разрушены.
Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение.
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