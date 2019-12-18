В Китае произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение / Фото: iz.ru
В Китае произошло сильное землетрясение силой 5,2 балла на юго-западе. В результате пострадало пять человек. Об этом сообщает Хinhua.
Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU— CGTN (@CGTNOfficial) 18 декабря 2019 г.
На глубине 14 км землетрясение произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Всех пострадавших направили в больницу.
Ранее сообщалось, что в мощном землетрясении на Филиппинах погиб ребенок.
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