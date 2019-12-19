Под Винницей аграрии перекрыли трассу из-за рынка земли. Об этом сообщает Всеукраинский Аграрный Совет в Facebook.

"Винницкая область присоединилась к акциям протеста! Аграрии вышли на дорогу возле села Писаревка Винницкого района", - говорится в сообщении.

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Люди требуют поэтапного запуска рынка земли и снижение концентрации земель в одних руках до 5 тыс. Га. В акции участвует 50 человек.



Такие акции одновременно проходят в Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Ровенской областях.

Ранее сообщалось о том, что люди перекрыли дороги в 10 областях Украины.