Под Винницей аграрии перекрыли трассу [ Редактировать ]
Под Винницей аграрии перекрыли трассу из-за рынка земли. Об этом сообщает Всеукраинский Аграрный Совет в Facebook.
"Винницкая область присоединилась к акциям протеста! Аграрии вышли на дорогу возле села Писаревка Винницкого района", - говорится в сообщении.
Люди требуют поэтапного запуска рынка земли и снижение концентрации земель в одних руках до 5 тыс. Га. В акции участвует 50 человек.
Такие акции одновременно проходят в Черкасской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Ровенской областях.
Ранее сообщалось о том, что люди перекрыли дороги в 10 областях Украины.
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