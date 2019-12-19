Под Киевом на крышу дома взобралась лиса. Об этом сообщает пресс-служба киевской Службы спасения животных.

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"В команду спасения животных обратились строители из поселка Чайки, и сообщили, что третий день по недостроенному восьмому этажу дома и крыше бегает лиса. Вниз она не спускается. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что лиса бегает как по этажу, так и по краю стен, рискуя в любую секунду упасть вниз. Для того, чтобы снять лису с крыши, необходимо было отогнать ее от края. Это удалось сделать с третьего раза: лиса прекратила балансировать на стене и зашла вглубь здания, где была накрыта сачком", - говорится в сообщении.

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