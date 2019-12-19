В четверг, 19 декабря, центр Киева "сковали" пробки. Движение перекрыли из-за акции протеста против открытия рынка земли, а несколько центральных улиц перекрыты из-за открытия елки. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Пробки образовались в районе Бессарабского рынка, на бульваре Леси Украинки, на Институтской, Шелковичной, Грушевского, Бассейной, Мечникова, перекрыт Крещатик.

Также движение ограничено на бульваре Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, ул. Рейтарской, ул. Большая Житомирская, ул. Олеся Гончара, ул. Владимирской.