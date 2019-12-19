В Киеве из-за сообщения о заминировании перекрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Читайте также Из-за нехватки медматериалов мужчина скончался во время операции

Отмечается, что станцию перекрыли на вход и выход, а также пересадку.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.