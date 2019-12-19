В Киеве экстренно закрыли центральную станцию метро [ Редактировать ]
Фото: "Наш Киев"
В Киеве из-за сообщения о заминировании перекрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Отмечается, что станцию перекрыли на вход и выход, а также пересадку.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.
по теме
Prev Next
17 декабря 2019 15:42
В Киеве поезд насмерть сбил женщину
По предварительной информации, прибывшие медики сразу же констатировали смерть
17 декабря 2019 14:50
Не вздумайте вылазить: что делать при падении на рельсы в метро
Несчастный случай может случится с каждым из нас в любую минуту
17 декабря 2019 09:58
ЧП в метро Киева: пассажиры не смогли оплатить проезд и устроили погром
В понедельник, 16 декабря, в Киеве, на станции метро "Площадь Льва Толстого" образовалась огромная очередь
16 декабря 2019 15:46
Похитили человека: в Киеве ввели план "Перехват"
Банда насильно затащила человека в авто и крылась с места происшествия