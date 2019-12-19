В Киеве в авто возле озера нашли труп [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, нашли труп девушки, сообщает "УНН".
По предварительной информации, тело нашли без признаков насильственной смерти. Отмечается, что после проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.
На данный момент событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.
Ранее сообщалось, что отец несколько лет насиловал дочь.
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