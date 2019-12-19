В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, нашли труп девушки, сообщает "УНН".

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По предварительной информации, тело нашли без признаков насильственной смерти. Отмечается, что после проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

На данный момент событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.

Ранее сообщалось, что отец несколько лет насиловал дочь.