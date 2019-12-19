Незаконная добыча янтаря: Рада приняла решение [ Редактировать ]
Во вторник, во втором чтении Верховная Рада Украины поддержала законопроект об урегулировании вопросов добычи янтаря. Об этом пишет "РБК-Украина".
За документ проголосовали 279 парламентариев.
В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса. Также вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.
Согласно документу, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести тысяч рублей за один гектар земли.
Раньше сообщалось том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.
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