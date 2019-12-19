Избирательный кодекс: Рада поддержала предложения Зеленского [ Редактировать ]
Рада / Фото: "Цензор"
Верховная Рада Украины поддержала Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского.
За проголосовали 330 депутатов.
Что же теперь изменится для украинцев?
- Теперь украинцы будут избирать парламент по открытым партийным спискам с региональными округами (партии не смогут продавать проходные места в своих списках, а мажоритарщики - подкупать избирателей на округах).
- В бюллетене будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в депутаты из партийного списка". В них надо будет записать номер партии и кандидата из нее.
- Мандаты достанутся не тем, кто первый, второй, третий в региональном списке партии, а тем кандидатам, кто в этом списке набрал наибольшее количество голосов.
- Депутатские мандаты будут распределять пропорционально согласно результатам выборов. Чем большей будет поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.
Раньше сообщалось том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.
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