Столкновения под Радой: названо количество пострадавших [ Редактировать ]
В Министерстве внутренних дел Украины назвали число пострадавших во время столкновений под зданием Верховной Рады. Об этом говорится в пресс-центре ведомства в среду.
Сообщается, что всего пострадало 33 человека. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также к медикам обратились 11 граждан, среди них журналист.
"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание", - сообщил замминистра внутренних дел Сергей Яровый.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения. А также смотрите, чем закончился митинг под Радой.
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