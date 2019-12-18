В среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает "РБК-Украина".

За закон проголосовал 291 парламентарий.

Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Также определяются особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата Рады.

Ранее Разумков подписал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.