Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает "РБК-Украина".
За закон проголосовал 291 парламентарий.
Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного депутатом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Также определяются особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата Рады.
Ранее Разумков подписал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
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