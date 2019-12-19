У Раді на диво плідний день. На сьогодні депутати напланували розгляд цілої низки ключових законопроєктів. Передусім - про виборчий кодекс і скандальний проєкт щодо ігрового бізнесу.

За роботою нардепів від самого ранку стежить Ксенія Барвіненко, маємо змогу розпитати її детальніше.

Ксеніє, що вже встигли ухвалити і що ще планують встигнути?

Із двогодинним запізненням стартувало засідання Верховної Ради. Тож нардепи вирішили сьогодні працювати до вичерпання порядку денного. Вже ухвалили виборчий кодекс, який раніше ветував президент.

"Незважаючи на задеклароване запровадження виборчої системи з відкритими регіональними списками, кодекс містить положення, характерні для закритих списків. Зазначене обумовлене тим, що партія гарантовано отримуватиме 10 мандатів, які розподіляються у порядку черговості за загальнодержавним списком", - наголосив Руслан Стефанчук, представник президента в парламенті.

Також Виборчий кодекс не повністю враховував рекомендації міжнародних експертів, заявив представник президента. Тож новий кодекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці отримають змогу голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата в списку партії.

Узяти участь у розподілі депутатських мандатів зможуть партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр. Скасовується і мажоритарка. Водночас кодекс значно потоншав.

"Було 5 законів у виборчому кодексі. В результаті, вета президента і роботи Комітету, залишилося тільки 3 закони. Поясніть, чому так сталося і як ви плануєте видрукувати бюлетень за новою формою, яку ви пропонуєте", - зауважив Андрій Парубій, народний депутат, "Європейська солідарність"

"Ми не впевнені, що ми його максимально відкрили, що є реальні виборчі списки - це покаже тільки практика. Я хочу сказати, що я не виключаю, що ми повернемося до доопрацювання вже прийнятого виборчого кодексу в наступному році", - наголосив Тарас Батенко, народний депутат, група "За майбутнє ".

Та все ж таки фракції підтримали кодекс. І після двогодинної перерви взялися до питання легалізації грального бізнесу. На порядку денному 7 альтернативних законопроєктів - і один об'єднаний та доопрацьований комітетом. Саме ця ініціатива передбачає окремі будівлі для гральних автоматів не ближче ніж за пів кілометра від шкіл та дитсадків, розміщення казино лише в п'яти-зіркових готелях, і запроваджує єдиний стандарт для гральних автоматів. Хоча фракції критики не шкодують.

"Головна ідея - це взяти гроші тут і зараз. Немає того, що розповідав Зеленський - що "будуть 5-зіркові готелі" - десь там, на виділених зонах. Насправді - легалізується, фактично, все підряд. Ми жодним чином не бачимо, як буде захищене українське суспільство", - наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Найперше - потрібно забрати можливість розміщення в житлових кварталах. Друге: підняти вікове обмеження до 21 року. Потрібно виключити можливість того, щоби власниками, організаторами бізнесу були представники країни-агресора", - зазначила Галина Васильченко, народний депутат, "Голос".

А ще передбачене посилення кримінальної відповідальності і для організаторів нелегального грального бізнесу, і для тих, хто "фришуватиме" його.