В России мужчина устроил стрельбу по людям, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, Тюменской области в Тобольске (Россия) случилось происшествие. Так, неизвестный устроил стрельбу в многоквартирном доме. Во время происшествия двое мужчин погибли, одна женщина госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба СК России в Тюменской области.
"49-летний мужчина находился в квартире потерпевших - мужчины и женщины, являющихся сожителями. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел выстрелы из обреза ружья в хозяев квартиры. От полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина свел счеты с жизнью", - указано в сообщении.
"Состояние одной пострадавшей крайне тяжелое, она госпитализирована в реанимацию с ранением головы. Врачи делают все возможное", - сказала представитель областного департамента здравоохранения.
В сообщении следственного управления СК России Тюменской области уточняется, что в данный момент следователи проводят все необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Киевом стреляли по полицейским.
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