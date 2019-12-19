В Киеве, на Голосеевском проспекте, в детско-юношеском центре творчества четырехлетняя девочка по имени София застряла в батарее. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС столицы.

Рука Софии оказалась зажата между секциями батареи после неудачного падения ребенка. В 14:35 на помощь вызвали спасателей, которые смогли быстро освободить ребенка.

Для этого пришлось слить воду из системы отопления и с помощью гидравлических специнструментов разрезать батарею. Девочка при этом не пострадала.

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