Самые ожидаемые фильмы 2020 [ Редактировать ]
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Internet Movie Database (IMDb), крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам, опубликовал список самых ожидаемых кинокартин 2020 года. Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте.
- Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.
- Второе место досталось фильму "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию.
- На третьем месте расположился боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.
Кроме того, в десятку попали:
- "Не время умирать",
- "Черная вдова",
- "Мулан",
- "Чудо-женщина: 1984",
- "Дюна",
- "King’s Man: Начало",
- "Форсаж 9".
Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.
Ранее мы писали о том, что Disney назвала кандидатов на "Оскар 2020".
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