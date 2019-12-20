Internet Movie Database (IMDb), крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам, опубликовал список самых ожидаемых кинокартин 2020 года. Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте.

Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.

китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби. Второе место досталось фильму "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию.

режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию. На третьем месте расположился боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.

Кроме того, в десятку попали:

"Не время умирать",

"Черная вдова",

"Мулан",

"Чудо-женщина: 1984",

"Дюна",

"King’s Man: Начало",

"Форсаж 9".

Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.

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