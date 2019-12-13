Лучший фильм года: кто получил награду [ Редактировать ]
Эксперт журнала The Hollywood Reporter Тодд МакКарти огласил победителей номинации лучший фильм 2019 года. Победила лента американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Об этом сообщается на на сайте издания.
В главной роли были Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Роби.
"Серебро" у криминального триллера режиссеров Бена и Джошуа Сэфди "Неограненные драгоценности". В главной роли - Адам Сэндлер.
Тройку лидеров замыкают "Маленькие женщины" Греты Гервиг с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.
Также в десятке лучших кинокартин 2019 года:
- Ирландец, режиссер Мартин Скорсезе,
- Портрет девушки в огне, режиссер Селин Сьямма,
- Последний черный в Сан-Франциско, режиссер Джо Талбот,
- Ford против Ferrari, режиссер Джеймс Мэнголд,
- 1917, режиссер Сэм Мендес,
Ранее мы писали о том, что Disney назвала кандидатов на "Оскар 2020".
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