Эксперт журнала The Hollywood Reporter Тодд МакКарти огласил победителей номинации лучший фильм 2019 года. Победила лента американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Об этом сообщается на на сайте издания.

В главной роли были Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Роби.

"Серебро" у криминального триллера режиссеров Бена и Джошуа Сэфди "Неограненные драгоценности". В главной роли - Адам Сэндлер.

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Тройку лидеров замыкают "Маленькие женщины" Греты Гервиг с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.

Также в десятке лучших кинокартин 2019 года:

Ирландец , режиссер Мартин Скорсезе,

, режиссер Мартин Скорсезе, Портрет девушки в огне , режиссер Селин Сьямма,

, режиссер Селин Сьямма, Последний черный в Сан-Франциско, режиссер Джо Талбот,

режиссер Джо Талбот, Ford против Ferrari , режиссер Джеймс Мэнголд,

, режиссер Джеймс Мэнголд, 1917, режиссер Сэм Мендес,

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