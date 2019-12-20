Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроєкт про створення реєстру педофілів. Це електронна база даних з інформацією про осіб, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх.

До реєстру вносяться прізвище засудженого, місце проживання або перебування, злочину, за який він був засуджений і виду покарання. Доступ до цієї інформації матимуть правоохоронці, медики та керівники освітніх закладів.

В редакції закону до першого читання також передбачалося введення хімічної кастрації педофілів. До другого читання цю норму з документа прибрали.