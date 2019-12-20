В Україні створять реєстр педофілів [ Редактировать ]
Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроєкт про створення реєстру педофілів. Це електронна база даних з інформацією про осіб, які вчинили сексуальні злочини проти неповнолітніх.
До реєстру вносяться прізвище засудженого, місце проживання або перебування, злочину, за який він був засуджений і виду покарання. Доступ до цієї інформації матимуть правоохоронці, медики та керівники освітніх закладів.
В редакції закону до першого читання також передбачалося введення хімічної кастрації педофілів. До другого читання цю норму з документа прибрали.
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