В Facebook произошла массовая "утечка" данных [ Редактировать ]
Исследовательская компания Comparitech обнаружила базу данных более 267 миллионов пользователей компании Facebook. Об этом сообщает Comparitech.
В свободном доступе были телефонные номера, имена и идентификаторы учетных записей пользователей Facebook. Эту базу данных обнаружили 4 декабря,но через неделю ее "слили" на хакерский форум. Базу заблокировали 19 декабря.
"Утечка" затронула только пользователей США. Данные могут использоваться для фишинговых рассылок или спама.
Главная версия является похищения данных через Facebook API до того, как доступ к телефонным номерам был ограничен в 2018 году. По еще одной версии, данные были получены с помощью скрейпинга.
Ранее сообщалось, что Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации.
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