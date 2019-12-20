Исследовательская компания Comparitech обнаружила базу данных более 267 миллионов пользователей компании Facebook. Об этом сообщает Comparitech.

В свободном доступе были телефонные номера, имена и идентификаторы учетных записей пользователей Facebook. Эту базу данных обнаружили 4 декабря,но через неделю ее "слили" на хакерский форум. Базу заблокировали 19 декабря.

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"Утечка" затронула только пользователей США. Данные могут использоваться для фишинговых рассылок или спама.

Главная версия является похищения данных через Facebook API до того, как доступ к телефонным номерам был ограничен в 2018 году. По еще одной версии, данные были получены с помощью скрейпинга.