Погода в Киеве установила три температурных рекорда [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, в Киеве было установлено три температурных рекорда, сообщает "Униан".
Ночь на 19 декабря оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8°. Максимальная температура воздуха составила +11,3°, что на 0,6° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.
Так, среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.
Ранее сообщалось, что Украину "накроет" густой туман.
по теме
Погода на 14 декабря: синоптики удивили прогнозом
В субботу, 14 декабря, погода в Украине будет дождливой, но теплой
Погода в Киеве побила установленный рекорд
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
Какой будет погода в январе: синоптики удивили прогнозом
Погода в январе может удивить украинцев
Мокрый снег и туман: синоптики удивили прогнозом
В воскресенье, 15 декабря, в Украине возможен дождь