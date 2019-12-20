В четверг, 19 декабря, в Киеве было установлено три температурных рекорда, сообщает "Униан".

Читайте также 20 декабря: какой сегодня праздник

Ночь на 19 декабря оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8°. Максимальная температура воздуха составила +11,3°, что на 0,6° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Так, среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°, что на 2,4° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Украину "накроет" густой туман.