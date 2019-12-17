В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Известно, что среднесуточная температура в понедельник, 16 декабря, составила +6,6.

Такая температура на 0,5 выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2017 году. Указывается также, что по климатической норме такое значение соответствует температуре в конце октября.

Раньше сообщалось о том, что погода не на шутку удивит украинцев. А также синоптики резко сменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.