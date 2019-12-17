Погода в Киеве побила установленный рекорд [ Редактировать ]
Погода / Фото: "Апостроф"
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
Известно, что среднесуточная температура в понедельник, 16 декабря, составила +6,6.
Такая температура на 0,5 выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2017 году. Указывается также, что по климатической норме такое значение соответствует температуре в конце октября.
Раньше сообщалось о том, что погода не на шутку удивит украинцев. А также синоптики резко сменили прогноз погоды на новогоднюю ночь.
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