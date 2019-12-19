В пятницу, 20 декабря, в большинстве регионов Украины объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильных туманов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что ухудшение погодных условий ожидается во всех регионах, кроме востока. Ночью и утром в результате тумана видимость будет 200-500 метров.

В Киеве также прогнозируют ночью и утром туманы с видимостью 200-500 метров.

Ранее сообщалось, что синоптики удивили резкой сменой прогноза погоды.