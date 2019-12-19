Украину "накроет" густой туман [ Редактировать ]
Фото: туман / goloskarpat.info
В пятницу, 20 декабря, в большинстве регионов Украины объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за сильных туманов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что ухудшение погодных условий ожидается во всех регионах, кроме востока. Ночью и утром в результате тумана видимость будет 200-500 метров.
В Киеве также прогнозируют ночью и утром туманы с видимостью 200-500 метров.
Ранее сообщалось, что синоптики удивили резкой сменой прогноза погоды.
по теме
Prev Next
17 декабря 2019 09:30
В Украине объявили желтый уровень опасности
Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман
13 декабря 2019 01:40
Погода на 13 декабря - прогноз синоптиков
В пятницу, 13 декабря, в Украине прогнозирует незначительные изменения в погоде
10 декабря 2019 07:00
Погода на 10 декабря: что обещают синоптики
в Укргидрометцентре дали прогноз погоды
09 декабря 2019 03:30
Украинцев предупредили о бущующем циклоне
Уже в середине недели погода резко изменится
08 декабря 2019 00:00
Погода на 8 декабря: что ждет украинцев
На выходных в Украине преимущественно без осадков