Не видела 40 лет: женщина отдала почку однокласснику [ Редактировать ]
В США женщина пожертвовала почку своему однокласснику, которого не видела 40 лет. Об этом сообщает портал People.
В Калифорнии Виталино Салера (Vitaliano Salera) и Роза Валенсуэла (Rosa Valenzuela) пошли вместе на бал. После этого они встретились спустя 15 лет.
Но когда мужчина узнал, что у него развилась почечная недостаточность. Его единственным шансом была пересадка почки. Подходящей кандидаткой оказалась Валенсуэла.
"Надеюсь, что наша история вдохновит людей на помощь другим людям", - признался Салера.
Ранее сообщалось, что леопард съел пятилетнего ребенка.
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