В США женщина пожертвовала почку своему однокласснику, которого не видела 40 лет. Об этом сообщает портал People.

В Калифорнии Виталино Салера (Vitaliano Salera) и Роза Валенсуэла (Rosa Valenzuela) пошли вместе на бал. После этого они встретились спустя 15 лет.

Читайте также В Японии появилась "больница" для игрушек

Но когда мужчина узнал, что у него развилась почечная недостаточность. Его единственным шансом была пересадка почки. Подходящей кандидаткой оказалась Валенсуэла.

"Надеюсь, что наша история вдохновит людей на помощь другим людям", - признался Салера.

Ранее сообщалось, что леопард съел пятилетнего ребенка.