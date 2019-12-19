Леопард съел пятилетнего ребенка [ Редактировать ]
В Индии леопард напал на детей, которые играли на улице, сообщает издание Daily Mail.
Двое детей заметили хищника и стали звать на помощь. Зверь бросился на детей, одного ранил, схватил пятилетнего мальчика и убежал.
Ребенка с раной на шее доставили в больницу. Спустя два дня местные жители нашли тело пропавшего мальчика. Леопард частично съел ребенка и бросил останки на поле сахарного тростника в 300 метрах от деревни.
Это второе нападение леопардов в Уттар-Прадеше, произошедшее за два дня. В другой деревне родственники успели спасти пятилетнего мальчика, которого атаковал хищник.
Ранее сообщалось, что мужчина взорвался в автомобиле из-за сигареты.
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