В Индии леопард напал на детей, которые играли на улице, сообщает издание Daily Mail.

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Двое детей заметили хищника и стали звать на помощь. Зверь бросился на детей, одного ранил, схватил пятилетнего мальчика и убежал.

Ребенка с раной на шее доставили в больницу. Спустя два дня местные жители нашли тело пропавшего мальчика. Леопард частично съел ребенка и бросил останки на поле сахарного тростника в 300 метрах от деревни.

Это второе нападение леопардов в Уттар-Прадеше, произошедшее за два дня. В другой деревне родственники успели спасти пятилетнего мальчика, которого атаковал хищник.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвался в автомобиле из-за сигареты.