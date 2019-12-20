Jamala и Alyona Alyona создали совместный клип [ Редактировать ]
Альона Альона / Фото: avatars.yandex.net
Певица Jamala и Alyona Alyona презентовали новый клип на песню "Забирай". Ролик опубликовали на YouTube-канале.
Над текстом работали обе исполнительницы, но Джамала создала музыку. Трек посвящен теме осуждения и критики в социальных сетях.
Раньше сообщалось о том, что Alyona Alyona шокировала эпатажным образом на красной дорожке.
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