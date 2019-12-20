Певица Jamala и Alyona Alyona презентовали новый клип на песню "Забирай". Ролик опубликовали на YouTube-канале.

Над текстом работали обе исполнительницы, но Джамала создала музыку. Трек посвящен теме осуждения и критики в социальных сетях.

Раньше сообщалось о том, что Alyona Alyona шокировала эпатажным образом на красной дорожке.