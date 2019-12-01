Популярная украинская рэп-певица Alyona Alyona удивила необычным образом на красной дорожке. Звезда вышла на публику в черном боди и розовой накидке, образ ее дополнили массивные украшения в виде цепей.

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Кроме того, вместе с ней вышел молодой человек в похожем образе, который на протяжении всего вечера сопровождал и поддерживал артистку.

Фото: "Подробности"

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