Аlyona Аlyona развеселила поклонников "мандаринной" историей (фото) [ Редактировать ]
Известная артистка Аlyona Аlyona удивила пользователей сети фото. Соответствующую публикацию в популярной социальной сети.
"Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки. Кто любит уже почищенные?", - написала знаменитость
Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Люблю мандарины и вас обожаю вы супер певица и девушка", "Тематика конечно юмористическая но на вид мягко говоря не очень", "Я знаю пароль, я вижу мандарин, я съем их три мешка и умру молодым" .
Раньше сообщалось о том, что Alyona Alyona шокировала эпатажным образом на красной дорожке.
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