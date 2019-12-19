Известная артистка Аlyona Аlyona удивила пользователей сети фото. Соответствующую публикацию в популярной социальной сети.

"Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки. Кто любит уже почищенные?", - написала знаменитость

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Данная публикация вызвала бурю комментариев в сети: "Люблю мандарины и вас обожаю вы супер певица и девушка", "Тематика конечно юмористическая но на вид мягко говоря не очень", "Я знаю пароль, я вижу мандарин, я съем их три мешка и умру молодым" .

Раньше сообщалось о том, что Alyona Alyona шокировала эпатажным образом на красной дорожке.