20 декабря женской спринтерской гонкой продолжился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси.



Спортсменки столкнулись с непростыми погодыми условиями в виде ливня, который внес коррективы в результаты соревнований.

Лучше всего приспособиться к ним удалось Тириль Экхофф из Норвегии, которая с одним промахом на стрельбе лежа опередела "отличников стрельбы" в лице хозяйки этапа - Жюстин Бреза - и Макреты Давидовой из Чехии, ставшими второй и третьей соответственно.

Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная. Капитан женской сборной словно ракета промчала последний круг, что в сочетании с "чистой" работой на огневых рубежах вылилось в итоговое девятое место. Отличный результат с неплохими шансами на гонку преследования, в которую, к слову, пробились все наши спортсменки.



1. Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0) 20:27.0

2. Жюстин Бреза (Франция) (0+0) +6.2

3. Маркета Давидова (Чехия) (0+0) +20.5

...

9. Елена Пидгрушная (0+0) +47.1

30. Дарья Блашко (0+1) +1:35.1

38. Юлия Джима (0+2) +1:45.9

50. Вита Семеренко (0+2) +2:03.0

55. Валентина Семеренко (1+2) +2:08.9

Congratulations to the top 3 of this women sprint from #ALGB19! Especially to @tirileckhoff at her 2nd consecutive win, but also the Justine Braisaz and Marketa Davidova. Don’t forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/5tPagi7h3f