Биатлон. Анси: результаты женской спринтерской гонки [ Редактировать ]
20 декабря женской спринтерской гонкой продолжился третий этап Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси.
Спортсменки столкнулись с непростыми погодыми условиями в виде ливня, который внес коррективы в результаты соревнований.
Лучше всего приспособиться к ним удалось Тириль Экхофф из Норвегии, которая с одним промахом на стрельбе лежа опередела "отличников стрельбы" в лице хозяйки этапа - Жюстин Бреза - и Макреты Давидовой из Чехии, ставшими второй и третьей соответственно.
Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная. Капитан женской сборной словно ракета промчала последний круг, что в сочетании с "чистой" работой на огневых рубежах вылилось в итоговое девятое место. Отличный результат с неплохими шансами на гонку преследования, в которую, к слову, пробились все наши спортсменки.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) (1+0) 20:27.0
2. Жюстин Бреза (Франция) (0+0) +6.2
3. Маркета Давидова (Чехия) (0+0) +20.5
...
9. Елена Пидгрушная (0+0) +47.1
30. Дарья Блашко (0+1) +1:35.1
38. Юлия Джима (0+2) +1:45.9
50. Вита Семеренко (0+2) +2:03.0
55. Валентина Семеренко (1+2) +2:08.9
Congratulations to the top 3 of this women sprint from #ALGB19! Especially to @tirileckhoff at her 2nd consecutive win, but also the Justine Braisaz and Marketa Davidova. Don’t forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/5tPagi7h3f— IBU World Cup (@IBU_WC) December 20, 2019
Раньше сообщалось о том, что украинских биатлонистов экстренно госпитализировали.
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