Украинских биатлонистов экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Сразу пятеро украинских биатлонистов попали в больницу с отравлениями. Они готовились выступить на этапе Кубка Международного союза биатлонистов в итальянском Риднау, сообщает "Сегодня".
Из-за кишечной инфекции в госпитале оказались четверо мужчин (Сергей Семенов, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Андрей Доценко) и одна девушка - Катерина Бех.
В больнице украинцев обследовали, они прошли необходимые процедуры, после чего покинули медицинское учреждение. Сообщается, что сейчас биатлонисты приступают к тренировкам.
Ранее сообщалось, что Пидгрушная возвращается в сборную Украины.
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