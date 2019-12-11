Сразу пятеро украинских биатлонистов попали в больницу с отравлениями. Они готовились выступить на этапе Кубка Международного союза биатлонистов в итальянском Риднау, сообщает "Сегодня".

Из-за кишечной инфекции в госпитале оказались четверо мужчин (Сергей Семенов, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Андрей Доценко) и одна девушка - Катерина Бех.

В больнице украинцев обследовали, они прошли необходимые процедуры, после чего покинули медицинское учреждение. Сообщается, что сейчас биатлонисты приступают к тренировкам.

Ранее сообщалось, что Пидгрушная возвращается в сборную Украины.