Юлия Кузьменко, которую подозревают в минировании авто Павла Шеремета, подала на апелляцию, но прокуроры на ее рассмотрение не явились.

"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", - сказала Кузьменко.

Кузьменко держат в стеклянном боксе на третьем этаже Киевского апелляционного суда, пока внизу активисты продолжают блокировать вход здания.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.