Убийство Шеремета: Кузьменко поставила судьям ультиматум [ Редактировать ]
Юлия Кузьменко, которую подозревают в минировании авто Павла Шеремета, подала на апелляцию, но прокуроры на ее рассмотрение не явились.
"Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание", - сказала Кузьменко.
Кузьменко держат в стеклянном боксе на третьем этаже Киевского апелляционного суда, пока внизу активисты продолжают блокировать вход здания.
Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
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